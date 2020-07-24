Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Tem 2020 - 13:02- Spor G: 24 Tem 2020 - 13:03

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı

Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, kariyerinde Fransa’nın Lille takımında devam edecek. Burak, Gençlerbirliği maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’ndeki son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, deneyimli futbolcuyu alkışlarla uğurladı. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz" denildi.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
# BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLİ:
Gizli kamerayla tespit edildi! Beşiktaş’taki fare kulüpten kovuldu mask
Gizli kamerayla tespit edildi! Beşiktaş’taki fare kulüpten kovuldu
Doğukan İnci adım adım Beşiktaş’a mask
Doğukan İnci adım adım Beşiktaş’a
Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı mask
Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Boateng konusunda temkinli mask
Beşiktaş, Boateng konusunda temkinli
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la istatistikler de coştu mask
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la istatistikler de coştu
Kartal’da hedef seriye geçmek mask
Kartal’da hedef seriye geçmek
Beşiktaş taktik çalıştı mask
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı mask
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş’ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı! mask
Beşiktaş’ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı!
Ahmet Nur Çebi: “3 milyar borcu ödeyen varsa hemen gelsin” mask
Ahmet Nur Çebi: “3 milyar borcu ödeyen varsa hemen gelsin”

24 Tem 2020 - 13:02 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak mask
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor mask
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu mask
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu
Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması mask
Pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması
Fenerbahçe’de moralsiz idman mask
Fenerbahçe’de moralsiz idman
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Ayasofya’ya geldi - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Ayasofya’ya geldi - Video Haber
Vatandaşlar akın etti! Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi mask
Vatandaşlar akın etti! Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber mask
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber
Vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti - Video Haber mask
Vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti - Video Haber
Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara mask
Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy - Ankara
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler mask
Türkiye'nin dört bir yanından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL