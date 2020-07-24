Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, kariyerinde Fransa’nın Lille takımında devam edecek. Burak, Gençlerbirliği maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’ndeki son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, deneyimli futbolcuyu alkışlarla uğurladı. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz" denildi.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.