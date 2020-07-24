3 yaşında kız çocuğu koronavirüse yenik düştü

Belçika'da 3 yaşında bir kız çocuğunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünde (Sciensano) görevli Epidemiyolog Boudewijn Catry, haberi derin üzüntüyle bildirdiğini, bunun sadece bilim adamlarını değil tüm ebeveynlerini etkilediğini söyledi.
Catry, 3 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin kimsenin Kovid-19'a karşı bağışıklığı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Virüsü göz ardı edemeyiz. Virüs hala bizimle ve buna göre yaşamalıyız." açıklamasında bulundu.
Belçika'da mart ayında 12 yaşında bir kız çocuğu ve 18 yaşında bir genç kız da hayatını kaybetmişti.
Vakaların tekrar artmaya başladığı ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 64 bin 847'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde 9 bin 812 kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.