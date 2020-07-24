Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ı atadı. Çakır bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 1 kez görev aldı. Cüneyt Çakır, 2009-2010 sezonunda Trabzon’da oynanan müsabakayı yönetti. Bu müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Cüneyt Çakır, bu sezon Kayserispor’un deplasmanda Göztepe’ye 4-0 yenildiği ve sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı. İstanbul Bölgesi hakemi, Trabzonspor’un en son Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçını yönetti. Bu mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazandı. 43 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon Kasımpaşa - Trabzonspor (1-1), Ankaragücü - Trabzonspor (0-3), Trabzonspor - Sivasspor (2-1) ve Galatasaray - Trabzonspor (1-3) maçlarında da görev aldı.
Kayseri Kadir Has Stadı’nda yarın saat 21.00’de oynanacak maçta Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.