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24 Tem 2020 - 14:43- Belediyeler G: 24 Tem 2020 - 14:44

Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi - Ankara

Pandemi sürecinde sanal ortamda faaliyetlerine ve eğitimlerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi.

Elif Duman
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Pandemi sürecinde sanal ortamda faaliyetlerine ve eğitimlerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi “ Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurulu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile video konferans gerçekleştiren Çocuk Meclisi üyeleri aynı zamanda uzaktan eğitimin sonunda “Genç Dünya Mirası Koruyucusu” anlamına gelen “Patrimonito” unvanı aldılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri çalışmalarını pandemi sürecinde de aktif olarak sürdürdü.

Sanal ortamda uzaktan eğitimlerine devam eden Çocuk Meclisi, hijyen önlemlerinin başında gelen maskelere farklı bir yorum getirerek “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ TASARIMLAR

Salgın hastalık sürecinde kullanılmaya devam eden maskelerin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmada Çocuk Meclisi üyeleri birbirinden renkli tasarımlarla maske ürettiler.

Online olarak düzenlenen yarışma için bilgisayarları başında yaptıkları maskelerle farklı tasarımlara imza atan Çocuk Meclisi üyeleri, el becerilerini de geliştirme imkanı buldular. Maske Tasarım Yarışması’nda birinciliği Başkanlık Divanı Katip Üyesi Su Naz Görgel kazanırken, Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Arya Sağlam da ikinci oldu. Kültür Sanat Komisyonu üyesi Yağmur Hayta ve Spor Komisyonu üyesi Aycan Özüm Biçici’nin üçüncülüğü paylaştığı tasarım yarışmasında, yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Abdullah Enes Köroğlu ise başarılı bulundu.

DÜNYA MİRASI ÇOCUKLARIN KORUMASINDA

Pandemi sürecinde meclis çalışmalarından uzak kalan çocuklar elektronik ortamda uzaktan eğitim ve faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurulu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun düzenlediği online seminere Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile birlikte katılan Çocuk Meclisi üyeleri, Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atila Ege'nin, Türkiye’deki ve Dünya’daki “Dünya Mirası Alanları”na yönelik verdiği bilgileri ilgiyle dinlediler. Seminerin sonunda sertifikalarını alan Çocuk Meclisi üyeleri, “Genç Dünya Mirası Koruyucusu” anlamına gelen birer “Patrimonito” unvanını aldılar.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Koordinatörlüğü’nün Çocuk Üniversitesi ile devam eden iş birliği kapsamında “Beyin ve Öğrenme Okulu”nun uzaktan eğitimine katılan 33 Çocuk Meclisi üyesi, Prof. Dr. Ahmet Altındağ’ın düzenlediği programa katıldı.

Beyinin bölümlerini, sağ-sol yarıkürelerinin fonksiyonlarını, beyincik, beyin sapı, nöronlar gibi çok önemli bilgileri çeşitli bulmacalarla, oyunlarla zenginleştirilmiş renkli anlatımlarla öğrenen Çocuk Meclisi üyeleri, bu süreçte online toplantı, eğitim ve seminerlere katılmayı sürdürecek.
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24 Tem 2020 - 14:43 Ankara- Belediyeler

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