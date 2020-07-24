Piknik yapan 7 kişi suda mahsur kaldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıda mahsur kalan 7 kişilik aileyi kurtardı. Olaya ilişkin çevredekilerin durumu 110 itfaiye hattına bildirilmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su botu ile karşı kıyıda bulanan aileyi bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan son bir hafta içerisinden 20 kişiye yakın ailenin kurtarıldığı öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Nehrinde her yıl boğulmaların yaşandığını hatırlatarak vatandaşlara suyun çok olduğu bölgelerde piknik yapmamaları çağrısında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.