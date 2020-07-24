Kardeş Cinayeti! Tabancayla vurarak ormanlık alana...

Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü.
İlçenin Boyluca köyünde, Halil B. (71) ile kardeşi Ahmet B. (66) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B, kendisine ait ruhsatsız tabancayla kardeşini vurarak köydeki ormanlık alana kaçtı.
Ahmet B, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Halil B'yi silahıyla yakaladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.