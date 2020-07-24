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24 Tem 2020 - 15:44- Asayiş G: 24 Tem 2020 - 15:51

Zeynep Şenpınar cinayetinde kan donduran ayrıntılar!

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, olay sırasında genç kızın kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, olay sırasında genç kızın kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şenpınar'ın katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, sanık hakkında daha önce darbetmekten açılan soruşturmanın Şenpınar'ın şikayetten vazgeçmesi üzerine dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ve tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.

Şenpınar'ın bir arkadaşına, Kemaloğlu'nun kendisine "Ben seni öldürmekten korkuyorum. Eğer sana şiddet uygulamaya kalkarsam benden uzaklaş" dediğini ama yanından da gitmesine izin vermediğini ağlayarak anlattığı aktarılan iddianamede, sanığın daha öncede pek çok yaralama olayına karıştığı ve ceza aldığı vurgulandı.

Olay günü Kemaloğlu'nun kullandığı telefonundan saat 06.59'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak " ölü var" dediği ve ambulans istediği, saat 07.00'ye kadar ilgili kişiler arasında üç görüşme daha yapıldığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu görüşmeler sırasında Kemaloğlu konuşurken, ara ara arkadan inleme şeklinde bir kadın sesinin gelmesi sebebiyle Zeynep Şenpınar'ın bu sırada halen hayatta olduğu öngörüldü. 112 ekibi olay yerine 07.04'de geldi. Ancak kapının kapalı olması ve açılmaması üzerine polis talep edildi. Kapı açılmadı. Cam kırılarak eve girildi. Yatakta yüzüstü yatan bir kadın ve sırtüstü yatan bir erkek görüldü. Göğsünde bıçak saplı olan sanık bıçağı göğsünden çıkararak eve gelenlerin üzerlerine yürüdü. Sanığın kapıyı açmaması ve engelleyici davranışlarda bulunması nedeniyle 112 Acil Servis ekibi, Zeynep Şenpınar'a 07.29'da müdahale edebildi. Kontrollerde öldüğü belirlendi.

- "Kan izlerini temizleyip, kıyafetlerini değiştirmiş"

İddianamede, Şenpınar'ın üzerindeki kan lekesi ve bıçak izi bulunan kıyafetlerin olay sonrası değiştirildiği, vücudunun temizlenerek yeni kıyafetler giydirildiği, kanlı yatak çarşafının da değiştirildiği belirtilerek, "Apartmana 50 metre yakındaki bir parkta kan izleri bulunması üzerine yapılan incelemede, bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinde Şenpınar’ın olay sırasında evden kaçtığı, sanığın peşinden giderek, yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirdiği belirlendi. Kemaloğlu, Şenpınar'ı bıçakladıktan sonra kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihara teşebbüs etti." ifadelerine yer verildi.

İddianamede yer verilen Kemaloğlu ifadesinde, Şenpınar ile bir yıldır duygusal arkadaşlık yaşadıklarını, son zamanlarda kendisinin psikolojisinin bozuk olduğunu, doktora başvurduğunu ve ilaç kullandığını söyledi.

Olay gecesi Zeynep'in aniden temizlik yapmaya başladığını, bu hareketi nedeniyle eve birinin geleceğini düşündüğünü anlatan Kemaloğlu, Zeynep'in dış kapının yanındaki damacanaya gidip birkaç kez su alması nedeniyle korktuğunu, elinde bir bıçak olduğunu hatırladığını, bundan sonraki kısmını hiç hatırlamadığı kaydetti.

İddianamede, şüphelinin olay gecesine ve olayın öncesine ilişkin anlatımlarının dosya kapsamında elde edilen delillerle uyuşmadığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

- Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.
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24 Tem 2020 - 15:44 AA Muğla- Asayiş

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