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24 Tem 2020 - 16:13- Asayiş G: 24 Tem 2020 - 16:21

Pınar Gültekin'in katiline destek verenler için suç duyurusunda bulunuldu

Sosyal medyada, "Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir" başlığıyla sayfa açanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayet zanlısına destek için sosyal medyada " Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir" başlığıyla sayfa açanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Zanlı Avcı için sosyal medyaya, "Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir" başlığıyla sayfa açılması tepki çekti.

CHP Muğla İl Kadın Kolları, hesabı açanlar hakkında soruşturma açılması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, suçlu kadar suçu övenlerin de hatalı olduğu vurgulandı.

CHP İl Kadın Kolları olarak öldürülen Pınar Gültekin'in derin üzüntüsü içerisinde oldukları belirtilen açıklamada, "Bu vahşi cinayeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven paylaşımları görmek canımızı çok ama çok yakmıştır. Biz bu durumu asla kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
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24 Tem 2020 - 16:13 AA Muğla- Asayiş

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