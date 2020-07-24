Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Tem 2020 - 16:22- Siyaset

Bakan Çavuşoğlu’ndan Ayasofya paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibate açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan cuma namazından kareler paylaştı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzeden 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibate açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." notuyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan cuma namazından kareler paylaştı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

24 Tem 2020 - 16:22 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
YAŞ toplantısı sona erdi, alınan kararların açıklanması bekleniyor mask
YAŞ toplantısı sona erdi, alınan kararların açıklanması bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor'' mask
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: ''Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor''
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de mask
YAŞ üyeleri Anıtkabir’de
İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir" mask
İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir"
Son Dakika! O isim CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı mask
Son Dakika! O isim CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu

GALERİ

Alkol alırken yaktıkları ateş felakete yol açtı - Video Haber mask
Alkol alırken yaktıkları ateş felakete yol açtı - Video Haber
Erbaş, Ayasofya’da ilk hutbeyi kılıçla okudu - Video Haber mask
Erbaş, Ayasofya’da ilk hutbeyi kılıçla okudu - Video Haber
Kadın sürücü, çarpıştığı arabanın altında kaldı - Video Haber mask
Kadın sürücü, çarpıştığı arabanın altında kaldı - Video Haber
Mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı - Video Haber mask
Mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı - Video Haber
Yunanistan, Ayasofya’nın yasını tuttu... Bayraklar yarıya indirildi - Video Haber mask
Yunanistan, Ayasofya’nın yasını tuttu... Bayraklar yarıya indirildi - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur’an-ı Kerim okudu - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur’an-ı Kerim okudu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL