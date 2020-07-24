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24 Tem 2020 - 16:51- Ekonomi

Altından yeni rekor

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 1904 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 418 lirayı, çeyrek altın ise 685 lirayı gördü.
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Geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatı rekor yükselişle 1850 bandını geçmesiyle gram altının fiyatı 410 TL’yi geçmişti. Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle güvenli liman olan altının ons fiyatı 1904 doları aşarak rekor tazeledi. Yükselen ons, gram altının fiyatını 418 TL’ye çıkardı. Serbest piyasada çeyrek altın 685 TL, yarım altın 1372 TL, tam altın ise 2690 TL seviyelerinde işlem görüyor.

(İHA)

24 Tem 2020 - 16:51 İHA İstanbul- Ekonomi

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