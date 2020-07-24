Geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatı rekor yükselişle 1850 bandını geçmesiyle gram altının fiyatı 410 TL’yi geçmişti. Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle güvenli liman olan altının ons fiyatı 1904 doları aşarak rekor tazeledi. Yükselen ons, gram altının fiyatını 418 TL’ye çıkardı. Serbest piyasada çeyrek altın 685 TL, yarım altın 1372 TL, tam altın ise 2690 TL seviyelerinde işlem görüyor.
24 Tem 2020 - 16:51- Ekonomi
Altından yeni rekor
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 1904 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 418 lirayı, çeyrek altın ise 685 lirayı gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.