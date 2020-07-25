Bingöl’de Korkutan Deprem! Büyüklüğü...

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat:08.02’de merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada," Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 08.02’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kiğı’da meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.