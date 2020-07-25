Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Tem 2020 - 09:16- Asayiş G: 25 Tem 2020 - 09:17

Bingöl’de Korkutan Deprem! Büyüklüğü...

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat:08.02’de merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada," Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 08.02’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kiğı’da meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"denildi.
# DEPREM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem! mask
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü" mask
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü"
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber mask
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber mask
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız'' mask
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız''
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli mask
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı

25 Tem 2020 - 09:16 İHA Bingöl- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zeynep Şenpınar cinayetinde kan donduran ayrıntılar! mask
Zeynep Şenpınar cinayetinde kan donduran ayrıntılar!
Ünlü inşaat firması hakkında suç duyurusu: “Çifte finansman sağladılar” mask
Ünlü inşaat firması hakkında suç duyurusu: “Çifte finansman sağladılar”
Kardeş Cinayeti! Tabancayla vurarak ormanlık alana... mask
Kardeş Cinayeti! Tabancayla vurarak ormanlık alana...
Piknik yapan 7 kişi suda mahsur kaldı mask
Piknik yapan 7 kişi suda mahsur kaldı
Kamp yapmak için ormana giden 4 genç kayboldu mask
Kamp yapmak için ormana giden 4 genç kayboldu
Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü mask
Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı mask
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı

GALERİ

Kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi saklandığı ormanda yakalandı - Video Haber mask
Kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi saklandığı ormanda yakalandı - Video Haber
Korkunç Kaza! Köprü ayağı eceli oldu - Video Haber mask
Korkunç Kaza! Köprü ayağı eceli oldu - Video Haber
İstanbul'da polise ateş açıldı: 10 gözaltı - Video Haber mask
İstanbul'da polise ateş açıldı: 10 gözaltı - Video Haber
Alkol alırken yaktıkları ateş felakete yol açtı - Video Haber mask
Alkol alırken yaktıkları ateş felakete yol açtı - Video Haber
Erbaş, Ayasofya’da ilk hutbeyi kılıçla okudu - Video Haber mask
Erbaş, Ayasofya’da ilk hutbeyi kılıçla okudu - Video Haber
Kadın sürücü, çarpıştığı arabanın altında kaldı - Video Haber mask
Kadın sürücü, çarpıştığı arabanın altında kaldı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL