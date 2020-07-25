Olay Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Mustafa G., son günlerde evlerinin arkasında bulunan bahçelerine tilkilerin musallat olması nedeniyle tüfekle nöbet tutmaya başladı. Akşam saatlerinde nöbetine devam eden G., çalılıkların olduğu alanda gelen sesler nedeniyle tüfekle bölgeye ateş etti. Daha sonra alana giden yaşlı adam, vurduğu kişinin gelini Gönül G. (31) olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan 2 ekipleri tarafından yapılan kontrolde gelinin boyun bölgesinden aldığı kurşun yarası ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayınpeder ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
25 Tem 2020 - 09:19- Asayiş Güncelleme: 25 Tem 2020 - 09:31
Bahçeye tilki girdi zannetti, gelinini öldürdü
Bartın’da meydana gelen olayda, bahçeye tilki girdiğini zanneden kayınpeder, tüfekle gelinini vurarak öldürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.