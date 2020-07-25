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25 Tem 2020 - 09:55- Belediyeler G: 25 Tem 2020 - 10:06

​Gölbaşı Kurban Pazarında Hazırlıklar Tamamlandı, Açılışı Gerçekleşti

Gölbaşı Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı hayvancılık bölgesi için ilk adımı atarak Kurban Pazarı’nın hazırlıklarını tamamladı ve açılışını gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı hayvancılık bölgesi için ilk adımı atarak Kurban Pazarı’nın hazırlıklarını tamamladı ve açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en güvenilir ve steril Kurban Pazarı alanı Gölbaşı’nda hayata geçti. Özellikle salgın süreci kapsamında pek çok tedbirin düşünülerek tasarlandığı alanı gezen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek incelemelerde bulundu. Belediye Meclis Üyeleri ile Siyasi Partilerin İlçe Başkanlarının da katıldığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ramazan Şimşek “Türkiye’nin en nitelikli kapsamlı hayvancılık bölgesinin ilk adımını attık. Salgın sürecini de dikkate alarak hijyenik kuralların ön planda olduğu bir alan tasarladık. 100 kurban çadırı konumlandırdığımız alan, 100.000 metrekare üzerine kuruldu. Otomatik kesim sistemi ile helal kesim sağlanırken vatandaşlarımızın da ibadetlerini usule ve hijyene uygun ortamda kesmelerine zemin hazırladık” ifadelerini kullandı.

Günde 240 kesim yapılacak

Kesim sistemi hakkında da ilgi veren Ramazan Şimşek “İlk kesimde 16 dk sonraki kesimlerde 8 dakikada kurban kesim işlemini tamamlayacağız. Alanda, günde 240 kesim yapabileceğiz. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlere çağımızın salgını olan corona virüsten korunma önlemlerini içeren tabelalar ve bilgilendirici yazılar yerleştirdik. Yine hayvan kesim noktalarına ateş ölçümü yapılarak giriş sağlayacağız.”

Otopark sorunu ve çocuklarda düşünüldü

“Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk” açıklamasında bulunan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Buradan Fen İşleri Müdürlüğümüze bütün çalışmaları kendi bünyelerinde yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Gölbaşı Belediyesi'nin yeni pazar yerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini ileten çiftçiler “Çalışmadan çok memnun kaldık. Bundan iyisi can sağlığı emekleriniz için teşekkür ederiz” dedi. Bir başka kurban çiftçisi ise “6-7 belediye başkanı gördük söz verdiler sözler havada kaldı siz sözünüzü yerinize getirdiniz. Size yakışanı yaptınız Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.”
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25 Tem 2020 - 09:55 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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