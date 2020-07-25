Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Tem 2020 - 12:08- Belediyeler G: 25 Tem 2020 - 12:09

Başkan Altınok: “Bayramda Keçiörenlilere sürprizimiz olacak”

Keçiören Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe)  etkinliklerine “Hemşehri Geceleri” konserleriyle başlangıç yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe)  etkinliklerine “Hemşehri Geceleri” konserleriyle başlangıç yaptı. Çankırılıları bir araya getiren konser öncesinde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aylar sonra Çankırılılar Gecesi ile gönüllere hitap edip, gönüllerin pasını silelim istedik. Türküler yaşadıklarımızı, tarihimizi, acımızı, neşemizi,  geçmişimizi anlatır. Bundan sonra da konserlere devam edeceğiz” dedi.

PANDEMİ GENELGESİNE GÖRE TÜM TEDBİRLER ALINDI

Koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ilk TMM konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan “Pandemi Genelgesine” göre alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi.  Bu kapsamda uzaktan ateş ölçme, sosyal mesafe gözetilerek sahaya giriş- çıkış, oturma düzeni, maske kullanımı, dezenfektan üniteleri ve bilgilendirme afişleriyle konser alanı donatıldı.  Ayrıca konser alanında yoğunluk oluşmaması için “online ücretsiz bilet” sistemi kullanılarak alanın kapasitesinden fazla kişinin konser alanına girmemesi sağlandı.

“BAYRAMDA KEÇİÖRENLİLERE SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Başkan Altınok, konser alanında bulunan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak sosyal ve kültürel etkinliklerin Keçiören’de başladığını belirtti. Altınok, “Yeni normalleşme döneminde Keçiörenlilere bir hava aldıralım, türkülerimizle gönüllerin pasını silelim, coşalım istedik. Gecemizi güzelleştiren sanatçılarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Keçiören daha huzurlu ve güzel olacak. Bayramda da Keçiörenlilere özel bir sürprizimiz olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TALİMATLA YÖNETİLMİYOR”

Konuşmasında Ayasofya’nın ibadete açılışına da değinen Altınok, şunları aktardı:

“Bir devrin açılış ve kapanışıdır Ayasofya. Osmanlı Devleti, 22 milyon kilometrelik egemenlik sahasında herkesi dininde ve inancında serbest bırakmıştır. Dinlere dokunmamış, soymamış, imar ve ihya etmiştir.   Yunanistan Osmanlı’da 400 yıl kalmıştır. Oradaki camiler yıkılmış, yerle yeksan edilmiş ya da kiliseye çevrilmiştir. Estergon şehrini Kanuni Sultan Süleyman fethediyor. Buraya inşa ettiği cami şimdi ihtişamlı bir kilise halindedir. Budapeşte, yani “Nazlı Budin” diye şarkısı da vardır. Budapeşte nehrinin üzerine yapılan cami kilise yapılmıştır. Birçoğu yıkılmış, yakılmış, ahır yapılmıştır. Biz de medeniyetimize, tarihimize, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizde aldığımız karara karışmaya çalışıyorlar. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, talimatla yönetilmiyor artık.”​
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çiğdem yüzme havuzunda sona gelindi... Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor mask
Çiğdem yüzme havuzunda sona gelindi... Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor
Altındağ’da neşe dolu yaz... Gençler yaz okullarında buluştu - Ankara mask
Altındağ’da neşe dolu yaz... Gençler yaz okullarında buluştu - Ankara
​Gölbaşı Kurban Pazarında Hazırlıklar Tamamlandı, Açılışı Gerçekleşti mask
​Gölbaşı Kurban Pazarında Hazırlıklar Tamamlandı, Açılışı Gerçekleşti
Yenimahalle’nin Sporcuları Dart Turnuvasına Damga Vurdu - Ankara mask
Yenimahalle’nin Sporcuları Dart Turnuvasına Damga Vurdu - Ankara
Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi - Ankara mask
Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi - Ankara
Başkanlar Alper Taşdelen’in acısını paylaştılar mask
Başkanlar Alper Taşdelen’in acısını paylaştılar
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'' mask
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız''
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı mask
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet mask
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü… mask
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü…

25 Tem 2020 - 12:08 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi - Ankara mask
Çocuk Meclisi “Maske Desen Tasarım Yarışması” düzenledi - Ankara
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'' mask
Başkan Altınok: ''Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız''
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı mask
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği içeren protokol imzalandı
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet mask
Beypazarı Belediyesi'nden yüzlerce aileye umut olan hizmet
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü… mask
Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü…
Ankara'da ilk ve tek! Altındağ Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi mask
Ankara'da ilk ve tek! Altındağ Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı mask
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı

GALERİ

Tek arkadaşı "annesi" olan 7 yaşındaki çocuk lösemiyi yendi - Video Haber mask
Tek arkadaşı "annesi" olan 7 yaşındaki çocuk lösemiyi yendi - Video Haber
Aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon - Video Haber mask
Aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon - Video Haber
Tepki çeken görüntü... Atı araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu - Video Haber mask
Tepki çeken görüntü... Atı araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu - Video Haber
Altındağ’da neşe dolu yaz... Gençler yaz okullarında buluştu - Ankara mask
Altındağ’da neşe dolu yaz... Gençler yaz okullarında buluştu - Ankara
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı mask
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı
İsrail ordusu Suriye’yi vurdu: 2 yaralı - Video Haber mask
İsrail ordusu Suriye’yi vurdu: 2 yaralı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL