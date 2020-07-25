Başkan Altınok: “Bayramda Keçiörenlilere sürprizimiz olacak”

Keçiören Belediyesi, TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) etkinliklerine “Hemşehri Geceleri” konserleriyle başlangıç yaptı. Çankırılıları bir araya getiren konser öncesinde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aylar sonra Çankırılılar Gecesi ile gönüllere hitap edip, gönüllerin pasını silelim istedik. Türküler yaşadıklarımızı, tarihimizi, acımızı, neşemizi, geçmişimizi anlatır. Bundan sonra da konserlere devam edeceğiz” dedi.

PANDEMİ GENELGESİNE GÖRE TÜM TEDBİRLER ALINDI

Koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ilk TMM konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan “Pandemi Genelgesine” göre alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda uzaktan ateş ölçme, sosyal mesafe gözetilerek sahaya giriş- çıkış, oturma düzeni, maske kullanımı, dezenfektan üniteleri ve bilgilendirme afişleriyle konser alanı donatıldı. Ayrıca konser alanında yoğunluk oluşmaması için “online ücretsiz bilet” sistemi kullanılarak alanın kapasitesinden fazla kişinin konser alanına girmemesi sağlandı.

“BAYRAMDA KEÇİÖRENLİLERE SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Başkan Altınok, konser alanında bulunan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak sosyal ve kültürel etkinliklerin Keçiören’de başladığını belirtti. Altınok, “Yeni normalleşme döneminde Keçiörenlilere bir hava aldıralım, türkülerimizle gönüllerin pasını silelim, coşalım istedik. Gecemizi güzelleştiren sanatçılarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Keçiören daha huzurlu ve güzel olacak. Bayramda da Keçiörenlilere özel bir sürprizimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“ TÜRKİYE TALİMATLA YÖNETİLMİYOR”

Konuşmasında Ayasofya’nın ibadete açılışına da değinen Altınok, şunları aktardı:

“Bir devrin açılış ve kapanışıdır Ayasofya. Osmanlı Devleti, 22 milyon kilometrelik egemenlik sahasında herkesi dininde ve inancında serbest bırakmıştır. Dinlere dokunmamış, soymamış, imar ve ihya etmiştir. Yunanistan Osmanlı’da 400 yıl kalmıştır. Oradaki camiler yıkılmış, yerle yeksan edilmiş ya da kiliseye çevrilmiştir. Estergon şehrini Kanuni Sultan Süleyman fethediyor. Buraya inşa ettiği cami şimdi ihtişamlı bir kilise halindedir. Budapeşte, yani “Nazlı Budin” diye şarkısı da vardır. Budapeşte nehrinin üzerine yapılan cami kilise yapılmıştır. Birçoğu yıkılmış, yakılmış, ahır yapılmıştır. Biz de medeniyetimize, tarihimize, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizde aldığımız karara karışmaya çalışıyorlar. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, talimatla yönetilmiyor artık.”​