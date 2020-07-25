Van Gölü’nün Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık bir aydır sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 60 göçmenin cesedine ulaşılırken; çıkarılan cesetler Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ya ülkelerine gönderiliyor ya da Van’da defnediliyor. Şu ana kadar işlemleri tamamlanan 21 göçmenin cenazesi, Van’daki kimsesizler mezarlığında defnedilirken, yaklaşık 20 göçmenin cenazesi ise konsolosluk yetkililerin refakatinde ülkelerine gönderildi.
25 Tem 2020 - 12:34- Asayiş Güncelleme: 25 Tem 2020 - 12:41
Van’da batan tekneden çıkan 21 göçmenin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi
Van’da batan tekneden çıkan 21 göçmenin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.