Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Kara Kuvvetlerimize ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
25 Tem 2020 - 13:35- Sağlık Güncelleme: 25 Tem 2020 - 14:01
Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı’ndan uçak ve helikopter
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlara Kara Kuvvetlerine ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.