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25 Tem 2020 - 13:35- Sağlık G: 25 Tem 2020 - 14:01

Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı’ndan uçak ve helikopter

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlara Kara Kuvvetlerine ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Kara Kuvvetlerimize ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
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25 Tem 2020 - 13:35 İHA Ankara- Sağlık

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