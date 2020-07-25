Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı’ndan uçak ve helikopter

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya’da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Kara Kuvvetlerimize ait bir uçak ve bir helikopter ile Kahramanmaraş’tan kalp ve karaciğer grefti ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.