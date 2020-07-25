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25 Tem 2020 - 14:20- Asayiş G: 25 Tem 2020 - 14:31

Eski Eşine Kabusu Yaşatan Zanlı Yakalandı!

Kendisini polis gibi tanıtan şüphelinin Beylikdüzü'nde saklandığı metruk villada, ruhsatsız silah ve askeri kamuflajlar ele geçirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırköy'de eski eşini darbettiği iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy'de yaşayan Rüya K, 20 Temmuz'da eski eşi Tarık K. tarafından darbedildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis şüpheliyi, Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde saklandığı terk edilmiş villada yakaladı.

Kendisini polis olarak tanıttığı belirtilen şüpheli Tarık K'nin saklandığı adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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25 Tem 2020 - 14:20 AA İstanbul- Asayiş

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