Eski Eşine Kabusu Yaşatan Zanlı Yakalandı!

Bakırköy'de eski eşini darbettiği iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'de yaşayan Rüya K, 20 Temmuz'da eski eşi Tarık K. tarafından darbedildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis şüpheliyi, Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde saklandığı terk edilmiş villada yakaladı.
Kendisini polis olarak tanıttığı belirtilen şüpheli Tarık K'nin saklandığı adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.