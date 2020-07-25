Irak’ın kuzeyinde 1 adet uzaktan kumandalı EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK’nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP’leri imha etmeye devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi.