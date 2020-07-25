25 Tem 2020 - 14:41- Asayiş

Konya’ya şehit ateşi düştü! Paylaşımı yürek dağladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında sürdürülen terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu, kurban bayramı ibadetini yerine getirmek için aldığı kurbanlığın fotoğrafını paylaşımı yürek dağladı.