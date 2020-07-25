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25 Tem 2020 - 14:41- Asayiş G: 25 Tem 2020 - 14:51

Konya’ya şehit ateşi düştü! Paylaşımı yürek dağladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında sürdürülen terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu, kurban bayramı ibadetini yerine getirmek için aldığı kurbanlığın fotoğrafını paylaşımı yürek dağladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu, 26 Haziran 2020 günü sosyal medya hesabından aldığı kurbanlığın fotoğrafını paylaşarak altına düştüğü “Kurbanımızı da aldık şimdiden Allah kabul etsin İnşallah” yazılı notu düştü.

Şehit Konukçu için Adana İl Jandarma Komutanlığında basına kapalı tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze kara yoluyla Konya’ya uğurlandı.

Şehit Konukçu, 18 Temmuz günü Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında yaralanarak Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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25 Tem 2020 - 14:41 İHA Hatay- Asayiş

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