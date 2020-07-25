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25 Tem 2020 - 14:44- Yeme & İçme G: 25 Tem 2020 - 14:45

Kurban eti nasıl saklanır? İşte püf noktaları...

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Chef Kemal Kaya, kurban eti saklanması ile ilgili bilgiler paylaştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kesim sıcaklığının düşmesi için, etin en az 5-6 saat bekletildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini belirten Kaya, "Kurbanlık etler, henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına, poşet içinde veya hava almayacak durumda büyük parçalar halinde üst üste konulmamalıdır"dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban etlerinin parçalanmasının ve muhafaza edilmesinin önemine değinen Kaya, "Kavurma olarak yapılıp tüketilmek üzere saklanması gereken pişmiş etlerin, kendi yağıyla kavrulup dondurularak daha uzun süre tüketilmesini kolaylaştırdığı gibi, her an sebze ve kuru bakliyat yemekleri içinde kullanılması çok daha pratik olacaktır. Bu etleri sıyırıp doğrarken çapraz bulaşmaya meydan vermemek için sebze doğradığımız doğrama tahtalarında etlerimizi işlemememiz gereklidir. Bu işlemleri yaparken hijyen kurallarını da gözardı etmemek bu kurallara uymak önemlidir. Kurban etlerimizi tüketirken hazmını kolaylaştırmak için yanında yardımcı yemek diye adlandırdığımız, bol yeşil salata,yoğurt ve meyve kompostosu gibi yiyeceklerle birlikte yenilmesi sağlığımız ve besin değerinin korunarak vücudumuzda daha çok protein çözülmesini sağlayacağından besleyicilik özelliğini de en üst düzeyinde tutacaktır" dedi.

25 Tem 2020 - 14:44 İHA Eskişehir- Yeme & İçme

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