Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Tem 2020 - 15:50- Ekonomi G: 25 Tem 2020 - 17:47

Bakan Selçuk’tan Bayram müjdesi - Video Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.
Video için play'e tıklayın

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARINDAN 1,4 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANACAK

Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM AYLIĞINDAN 535 BİN VATANDAŞ YARARLANACAK

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

25 Tem 2020 - 15:50 İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı mask
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Altından yeni rekor mask
Altından yeni rekor
Borsa ilk yarıda yatay - 24 Temmuz 2020 mask
Borsa ilk yarıda yatay - 24 Temmuz 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Temmuz 2020
Borsa güne düşüşle başladı mask
Borsa güne düşüşle başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı mask
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"
Akılalmaz kaza! Traktör, otomobil ve tanker... - Video Haber mask
Akılalmaz kaza! Traktör, otomobil ve tanker... - Video Haber
Arnavutköy’de patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Arnavutköy’de patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Süre Doldu... ABD’li yetkililer Houston’daki Çin Başkonsolosluğuna girdi - Video Haber mask
Süre Doldu... ABD’li yetkililer Houston’daki Çin Başkonsolosluğuna girdi - Video Haber
Tek arkadaşı "annesi" olan 7 yaşındaki çocuk lösemiyi yendi - Video Haber mask
Tek arkadaşı "annesi" olan 7 yaşındaki çocuk lösemiyi yendi - Video Haber
Aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon - Video Haber mask
Aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL