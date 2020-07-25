Edirne’de can pazarının yaşandığı korku dolu anlar

İddialara göre, Zübeyde Hanım Caddesi’nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında bulunan bir işletmenin içine savruldu. İşletmenin camları kırılırken motosiklet biranda alev topuna döndü. Yaralı motosiklet sürücüsü Yasevim ilgüz’ün alevlerin yanında olduğunu gören vatandaşlar, İlgiz’ü sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ambulans ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ses duyduk, camdan atladım
İşletmenin garsonlarından Fatih Öztürk, gürültülü bir ses duyduklarını söyledi. Biranda alevlerin camı sardığını anlatan Öztürk, yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti. Alevlerin yanında yaralı sürücüyü görünce şahsı sürükleyerek yangın mahallinden uzaklaştırdıklarını belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.