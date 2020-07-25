CHP 37’nci Olağan Kurultayı’nda saat 17.15’te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15’te sona erdi. Genel Başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
25 Tem 2020 - 18:33- Siyaset
CHP Olağan Kurultayı’nda oy kullanımı sona erdi
CHP 37’nci Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.