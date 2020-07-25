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25 Tem 2020 - 18:33- Siyaset

CHP Olağan Kurultayı’nda oy kullanımı sona erdi

CHP 37’nci Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.
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CHP 37’nci Olağan Kurultayı’nda saat 17.15’te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15’te sona erdi. Genel Başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

(İHA)

25 Tem 2020 - 18:33 İHA Ankara- Siyaset

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