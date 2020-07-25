Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, kuzenlerden İmam Erkan kanala girdikleri yerden yaklaşık 15, Ali ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Erkan ve Ali’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kuzenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.