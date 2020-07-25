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25 Tem 2020 - 19:24- Siyaset

CHP’de Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bin 251 oy alarak CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
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Mart ayında yapılması planlanırken pandemiden dolayı ertelenen CHP 37’nci Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon’da başladı. Genel Başkanlık seçimlerinin yapıldığı ilk günde, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak gösterildi. Seçime kayıtlı bin 356 delegenin bulunduğu seçimde, bin 318 delege oy verme işlemi gerçekleştirdi. 67 oyun geçersiz sayıldığı seçimde mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bin 251 oy ile yeniden genel başkanlığa seçildi.

SEÇİMİN ARDINDAN DELEGELERE YÖNELİK BİR TEŞEKKÜR KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİREN KILIÇDAROĞLU, ŞU İFADELERİ KAYDETTİ:

“Biz bu beyannamenin altına imza atarak tarihsel bir sorumluluğu hep beraber üstlendik. Halkımızla beraber birlikte hareket edeceğiz. Biz yine çok ama çok önemli bir söz verdik. ‘2023’te Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız’ dedik. Çok ama çok önemli vaatlerin altına imza attık. En önemli devrimlerin altına CHP imza atmıştır. Büyük bir umutla yola çıktık. Birlikte mücadele edeceğiz, kimseyi ötekileştirmeden. Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım, bu ülke için. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunan, her ailede huzurun olduğu, her mutfakta bereketin olduğu bir Türkiye için yola çıkan herkesle beraber olacağız. Kavga zamanı değil, birlikte olma zamanı. Biz farklı düşünceleri mutlaka dinlemeliyiz. Olur ya bizim de bir eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Hoşgörüyü toplumun her kesimine ulaştırmak zorundayız. Bu toprakların mayasında bereket, sevgi, hoşgörü var. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık. Yeni siyaset anlayışıyla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz oyun, benim için doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Gelecek çocuklarımıza da güzel bir coğrafya hediye etmek zorundayız. Hep birlikte çalışacağız. Derler ya; ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var.’ Oysa bizde iki değil, milyonlarca el var. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip kendimize yeni bir yol inşa edeceğiz. Her CHP’linin ağır görevi ve sorumluluğu vardır. Hepimizin sorumlulukları var. Bana verdiğiniz görev ve güven için bütün delege arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

(İHA)

25 Tem 2020 - 19:24 İHA Ankara- Siyaset

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