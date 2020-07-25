Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Tem 2020 - 23:55- Spor

Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu

Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.
mask

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Boyd’un ortasında ön direkte Atiba’nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio’nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker’in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Atiba Hutchinson, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

57. dakikada Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim sol kanattan topu ceza sahasında bulunan Soner’e gönderdi. Soner yakın mesafeden topu auta attı.

78. dakikada Beşiktaş kontratağında Diaby kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-2

80. dakikada ceza sahasında kaleci Burak Çapkınoğlu, Diaby’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Elneny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Kemal Yılmaz x, Samet Çavuş x

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir x (Burak Çapkınoğlu dk. 46 x), Erdem Özgenç x (Mats Seuntjens dk. 60 x), Flavio Da Silva Ramos x, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan x, Berat Ayberk Özdemir x, Soner Dikmen x, Candeias x (Rahmetullah Berişbek dk.78 x), Gökhan Altıparmak x (Ayite dk. 46 x), Sio x, Sami İlker Karakaş x (Ahmet Oğuz dk. 61 x)

Yedekler: Atalay Gökçe, Zargo Toure, Van Beijnen, Abdullah Şahindere

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Enzo x (Necip Uysal dk. 39 xx), Rıdvan Yılmaz xx, Elneny xxx, Diaby xxx, Atiba Hutchinson xxx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 87 ?), Boyd xx, Nkoudou xx (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Güven Yalçın xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba Hutchinson (dk. 52 pen.), Diaby (dk. 78), Elneny (dk. 80 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berat Ayberk Özdemir, Sio (Gençlerbirliği), Atiba Hutchinson, Boyd, Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

(İHA)

25 Tem 2020 - 23:55 İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı mask
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı
Fenerbahçe yarın evinde Rizespor ile mücadele edecek mask
Fenerbahçe yarın evinde Rizespor ile mücadele edecek
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak mask
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor mask
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu mask
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı

GALERİ

Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor mask
Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor
Eşini balkonda darbetti! İkilinin sesini duyan komşular... - Video Haber mask
Eşini balkonda darbetti! İkilinin sesini duyan komşular... - Video Haber
Ölümden kıl payı kurtuldu! O an güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Ölümden kıl payı kurtuldu! O an güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
69 mahkum hapishaneden firar etti, polis insan avı başlattı - Video Haber mask
69 mahkum hapishaneden firar etti, polis insan avı başlattı - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"
Akılalmaz kaza! Traktör, otomobil ve tanker... - Video Haber mask
Akılalmaz kaza! Traktör, otomobil ve tanker... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL