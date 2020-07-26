35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş’ta bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkan Gönül, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
26 Tem 2020 - 00:05- Spor
Gökhan Gönül Beşiktaş ile son maçına çıktı
Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ise takımla son maçına çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.