Sergen Yalçın: “Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, “Beşiktaş için üçüncülük bir başarı değildir hiçbir şekilde. Ama mevcut pozisyonumuzda her halde olabileceğimiz en iyi pozisyon bu. En azından camiamızı taraftarımızı bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyebilirim bu sene için. Oyuna gelince iyi bir oyun oldu. İyi mücadele etti takım. Birçok eksik olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyunun ikinci yarısında ayakta kalan taraf bizdik. Son yarım saatte tamamen fizik gücümüz ön plana çıktı ve kolay bir müsabaka oldu oyunun ikinci yarısı. O yüzden mutluyuz. Dolayısıyla seviniyoruz” şeklinde konuştu.

“KALEYİ TÜRK YAPACAĞIZ, ERSİN’İN YANINA TECRÜBELİ BİR TÜRK KALECİ TRANSFER EDECEĞİZ”

Yeni sezon için kadroya takviye olarak 8-10 oyuncu istemesinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, “Gökhan’ın ve Caner’in durumu belli değil. Eğer başkanımızın dediği gibi bizim bütçelerimize uygun olursa kalabilirler, bir sorun yok. Camiamız da onları seviyor, onlar da futbola burada devam etmek istiyorlarsa kalabilirler. Neticede planlıyoruz bir şeyler. Öncelikle Türkiye’den 4-5 tecrübeli oyuncu düşünüyoruz. Bunların içinde yabancı oyuncular da var. Avrupa’dan 4-5 tane yabancı oyuncu. Zaten kadromuz eksik yani ben 8-10 oyuncu derken hayali bir şey demedim. 8-10 dediğim minimum sayı zaten. Gidiş gelişe göre bu sayılar değişebilir. O yüzden şu anda çok net yorum yapmıyorum. Ama net söyleyeceğim bir şey; kaleyi Türk yapacağız, Ersin’in yanına tecrübeli bir Türk kaleci transfer edeceğiz. En azından kaleyi Türk yapabilirsek, biliyorsunuz federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor. 3 tane Türk lazım. Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK DURUMUMUZ İÇ AÇICI DEĞİL”

Yeni sezonda yapılacak kadro yapılanmasında birinci önceliklerinin ekonomi olduğunu belirten Sergen Yalçın, “Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu, Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri. Büyük takımlarda oynamış, kariyerli, karakterli sevdiğimiz de bir oyuncu. Onun üzerinden gideyim. Ama 36 yaşında 2.7 milyon Euro’luk kontratı var. Aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Onun yerine kimi bulacağız, nasıl bulacağız? Bulacağız birilerini illa ki. Ama ekonomisi bize uygun olacak. Federasyondan muhtemelen bize 30-35 milyon Euro civarında bir şey çıkacak. Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda” diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal - Utku Şimşek/İHA)