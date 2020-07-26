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26 Tem 2020 - 09:21- Belediyeler G: 26 Tem 2020 - 09:31

Altındağ'da kurban kesilecek yerler belirlendi... Kurban kesim yerleri neresi?

Altındağ'da kurban kesilecek yerler belirlendi. Belirlenen kurban kesim alanlarına sosyal mesafeyi korumak için daireler çizildi.

Elif Duman
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Altındağ'da kurban kesilecek yerler belirlendi. Belirlenen kurban kesim alanlarına sosyal mesafeyi korumak için daireler çizildi.

Altındağ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Kurban kesimi yapılabilecek alanları belirleyen Altındağ Belediyesi bu alanlarda Kovid-19 ile mücadele için gereken tüm önlemleri aldı. Belirlenen kurban kesim alanlarında önceki yıllardan farklı olarak sosyal mesafeyi koruma amaçlı daireler de çizildi. Ayrıca gereken tüm hijyen önlemleri de alındı.

KAÇAK KESİME İZİN YOK

Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında 6 farklı noktayı daha kurban kesim yeri olarak belirlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu.

Belirlenen yerler dışında kamuya açık alanlarda kurban kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Balcı kurban kesim alanlarının sayısını arttırdıklarını ve vatandaşların bu alanları tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

SOSYAL MESAFE İHLALİNE SON

Belirlenen kurban kesim alanlarında gerekli hijyen tedbirlerinin de alındığını söyleyen Başkan Balcı şunları kaydetti:

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak kesim alanlarında birtakım özel tedbirler aldık. Çünkü bu yıl şartlar her zamankinden daha farklı... Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve bu mücadelemiz bitmiş değil. Bu nedenle bazı özel uygulamaları devreye soktuk. Bunlardan en önemlisi sosyal mesafe daireleri... Kurban kesim alanlarına sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için daireler çizdik. Kurban Bayramında tüm hemşehrilerimizin kesim alanlarında oluşturulan daireler içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesi hepimizin sağlığı için önemli... Altındağda yetkili kurumlar tarafından belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uymaya büyük özen gösteriyoruz. Kurban Bayramında da bunu bozmayacağız. Yayınlanan genelgeye göre kurban kesim alanlarında maske takmak zorunlu 15 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart... Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Gereken yerlere el dezenfektan cihazları koyduk. Herkese ateş ölçümü de yapacağız. Gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.

KURBAN KESİM YERLERİ NERESİ

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

- Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı

- Zübeyde Hanım İskitler Semt Pazarı

- Güneşevler Ali Ersoy Kapalı Semt Pazarı

- Yıldıztepe Gülpınar Kapalı Semt Pazarı

- Karapürçek Kapalı Semt Pazarı

- Karacaören Kapalı Semt Pazarı

- Doğantepe Başpınar Kapalı Semt Pazarı
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26 Tem 2020 - 09:21 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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