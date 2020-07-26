Semen Yaylası’nda sisinde etkisiyle cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Elif’i arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Bölgenin yüksekte olması ve sisin etkili olmasından ötürü arama çalışmaları güçlükle devam ederken bu sabaha karşı sisin dağılmasıyla birlikte Elif’in yolunu kaybederek eski bir eve sığındığı ve sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna yaptığı açıklamada; ”Son bir umutla bu sabahı beklemiştik.Elif kızımızı sağ salim bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
26 Tem 2020 - 09:25- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2020 - 09:46
Sevindiren haber geldi! 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesinin Semen Yaylası’nda Cuma günü akşam saatlerinde kaybolan Elif Akbayrak sığındığı eski bir evde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.