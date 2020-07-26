Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 12. kilometresindeki Rafineri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 06 AT 8868 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole çarparak metrelerce sürüklenip yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücü S.D.’yi araç içerisinden çıkarttı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerinden aracını bırakarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araç sağ şeridi kapatırken trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı. Buradaki incelemenin ardından kazalı araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
26 Tem 2020 - 09:27- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2020 - 09:41
Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı
Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü, arabasını bırakıp kayıplara karıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.