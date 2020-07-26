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26 Tem 2020 - 09:27- Asayiş G: 26 Tem 2020 - 09:41

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü, arabasını bırakıp kayıplara karıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 12. kilometresindeki Rafineri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 06 AT 8868 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole çarparak metrelerce sürüklenip yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücü S.D.’yi araç içerisinden çıkarttı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerinden aracını bırakarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araç sağ şeridi kapatırken trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı. Buradaki incelemenin ardından kazalı araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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26 Tem 2020 - 09:27 İHA Kirikkale- Asayiş

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