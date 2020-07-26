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26 Tem 2020 - 09:34- Yaşam G: 26 Tem 2020 - 09:35

26 Temmuz Hava Durumu! Meteorolojiden O İllere Uyarı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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26 Tem 2020 - 09:34 İHA İstanbul- Yaşam

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