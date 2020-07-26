Mardin’de araziye tuzaklanan patlayıcı madde imha edildi

Bölücü terör örgütü mensuplarının sözde Stawre kırsalında askeri birliklerin kullandığı yolları el yapımı patlayıcı ile tuzaklayacaklarına yönelik alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda 2 adet 12 kilogramlık ev tüpünün araziye gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede 2 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.