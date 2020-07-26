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26 Tem 2020 - 10:33- Ekonomi G: 26 Tem 2020 - 10:34

Bakan Selçuk’tan çalışan annelere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

26 Tem 2020 - 10:33 İHA Ankara- Ekonomi

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