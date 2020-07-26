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26 Tem 2020 - 11:03- Siyaset

Bakan Selçuk’tan çalışan annelere destek açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelerin 50 euro artırımlı 300 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi. Söz konusu projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “’Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Projenin amacının kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bahse konu projeye başvuruların devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak 2021 yılında 325 euro, 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Söz konusu projeye “www.sgkegitimlibakici.org” veya “www.sgk.gov.tr” internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

26 Tem 2020 - 11:03 İHA Ankara- Siyaset

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