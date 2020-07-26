Yenimahalle LGS sınavına damga vurdu ...70 öğrenci 450 puanı aştı

Kurulduğu günden bu yana gençlerin eğitimde ilk durağı haline gelen Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, alınan başarılı puanlarla LGS sınavına damga vurdu.

Yenimahalleli gençlere kaliteli eğitim fırsatı sunan Destek Eğitim Merkezleri’nden faydalanan 75 8’inci sınıf öğrencisi,20 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavında kazandığı yüksek puanlarla Ankara’da en iyi Anadolu ve Fen liselerine girebilme şansını yakaladı.

Destek Eğitimden Anadolu Lisesine 250 öğrenci

Mart ayından bu yana okulların kapanması sonrasında düzenlediği online eğitimler, konu tekrarı ve soru çözümleri ile gençlerin derslerinden geri kalmamasını sağlayan Destek Eğitim Merkezlerinde; 75 öğrenci LGS sınavında 450 puan üzeri alarak Başkentin en iyi Anadolu ve Fen Liselerine girmeye hak kazandı. Ayrıca 700 LGS adayına eğitim hizmeti sunan Destek Eğitim Merkezlerinde 250 öğrenci, herhangi bir Anadolu Lisesine katılma şansını yakalayacak puanı kazandı.

Yenimahalle’de kaliteli ve çağdaş eğitimin merkezi konumunda bulunan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokul-lise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) gibi ilçenin dört bir yanında gençlere ve çocuklara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

“Eğitime yapılan yatırım meyvelerini veriyor”

LGS sınavında dereceye giren Destek Eğitim Merkezi öğrencileri ile Dört Mevsim Tiyatro Salonunda bir araya gelerek öğrencilere kalem ve “Nutuk” eserini hediye eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “2009 yılından beri Yenimahalle’de eğitimin daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Bir toplum çocuklarını ne kadar iyi yetiştirirse o toplumun geleceği o kadar aydınlık olur. Göreve geldiğimiz günden beri devlet okullarına katkı sunuyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özel okul ve devlet okul farkını azaltmak, eğitimde adaleti sağlamak için okulların boya, tesisat, çevre düzenlemesi gibi bakımlarını yapıyor, birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Dershanelerin kapanmasından sonra etüt merkezleri açıldı. Fakat durumu olmayan vatandaşımız yüksek fiyatlı bu eğitim merkezlerine çocuğunu gönderemiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 6 ayrı noktada kurduğumuz Destek Eğitim Merkezlerinde çağdaş ve kaliteli eğitim ile çocuklarımızı buluşturuyoruz. Eğitime sunduğumuz destek meyvelerini veriyor. LGS sınavında başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyor, Türkiye’nin aydınlık günlere kavuşabilmesi adına durmaksızın çalışmaya devam etmelerini istiyorum” dedi.

Recep Başarıyı Demetevler Destek Eğitim’de yakaladı

Destek Eğitim Merkezinde aldığı eğitimle LGS ‘de 0,58 yüzdelik dilime girerek 470 puan alan Recep Ege Nigar “ LGS sınavında başarılı olmak için çok çalıştım. Yenimahalle Belediyesi Demetevler Destek Eğitim Merkezinde eğitim veren hocalarımız özellikle pandemi sürecinde derslerden geri kalmamamız için büyük çaba gösterdi. Ankara’da iyi okulları kazanabilmemizin altında çok çalışmamız ve hocalarımızın emeği yatıyor. Destek eğitim merkezlerini kuran Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”