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26 Tem 2020 - 11:33- Asayiş

Hakkari kırsalında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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(İHA)

26 Tem 2020 - 11:33 İHA Ankara- Asayiş

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