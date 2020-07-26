Keçiören’de evsel atıklar “Alo Çöp Acil” ile toplanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve “Alo Çöp Acil” ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti. Altınok, vatandaşımız evinde bulunan eskimiş bir eşyalarını atmak istediğinde belediyemizden ekip talep edebilir. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda çöpün bulunduğu adrese giden ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor” dedi.

“KEÇİÖREN’İN TEMİZLİK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK”

Başkan Turgut Altınok, vatandaşlarının beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini de aktararak, “Söz verdiğimiz gibi Keçiören’in temizlik problemini çözdük. Keçiören’de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören’i gül suyuyla yıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİZMET İÇİN DİNAMİK VE HIZLI OLMAK GEREKİR”

Keçiören Belediyesine kazandırdıkları yeni hizmet araçlarıyla tasarruf sağladıklarının bilgisini de veren Başkan Altınok şunları söyledi:

“Keçiören Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza “Alo Çöp Acil” aracı temin ettik. Keçiören’imize kazandırdığımız hizmet ara araç filomuzla artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapıyoruz. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplam hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağladık. Böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırıyoruz. Daha temiz, daha hızlı ve daha nitelikli hizmetle buluşan ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

ALO ÇÖP ACİL GECE-GÜNDÜZ HİZMETTE

Bu arada Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar.