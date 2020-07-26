Rasulayn’da son durum! Ölü sayısı 8'e yükseldi, 19 yaralı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Rasulayn ilçesinde pazar yerinde el yapımı patlayıcı patlattı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.