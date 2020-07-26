Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Rasulayn ilçesinde pazar yerinde el yapımı patlayıcı patlattı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
26 Tem 2020 - 12:37- Dünya Güncelleme: 26 Tem 2020 - 12:38
Rasulayn’da son durum! Ölü sayısı 8'e yükseldi, 19 yaralı
Suriye’nin Rasulayn ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.