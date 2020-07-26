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26 Tem 2020 - 12:37- Dünya G: 26 Tem 2020 - 12:38

Rasulayn’da son durum! Ölü sayısı 8'e yükseldi, 19 yaralı

Suriye’nin Rasulayn ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Rasulayn ilçesinde pazar yerinde el yapımı patlayıcı patlattı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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26 Tem 2020 - 12:37 İHA - Dünya

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