Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Tem 2020 - 14:02- Asayiş G: 26 Tem 2020 - 14:03

Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düzce’de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Düzce D-655 karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Zonguldak Ereğli’ye giden Adnan A. idaresindeki Temsa marka 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Yılmaz’ın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs şoförü Adnan A. ise gözaltına alındı. Otobüste bulunan yolcular firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Hanife Yılmaz’ın eşi, oğlu, gelini ve torunları ile Akçakoca’ya günübirlik tatile gittiği, Şifalı Su mevkiinde bulunan kaynaktan su almak için durdukları ve Hanife Yılmaz’ın suyu aldıktan sonra arabaya gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Teröristler yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı mask
Teröristler yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber mask
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber
Mardin’de araziye tuzaklanan patlayıcı madde imha edildi mask
Mardin’de araziye tuzaklanan patlayıcı madde imha edildi
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber mask
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber
23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü! mask
23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!
Otel müşterisini taciz etti, garsona kötü haber Yargıtay’dan geldi mask
Otel müşterisini taciz etti, garsona kötü haber Yargıtay’dan geldi
Sevindiren haber geldi! 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu mask
Sevindiren haber geldi! 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı
Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor mask
Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor

26 Tem 2020 - 14:02 İHA Düzce- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı
Edirne’de can pazarının yaşandığı korku dolu anlar mask
Edirne’de can pazarının yaşandığı korku dolu anlar
Bingöl'den Acı Haber: 2 ölü, 5 yaralı mask
Bingöl'den Acı Haber: 2 ölü, 5 yaralı
Eski Eşine Kabusu Yaşatan Zanlı Yakalandı! mask
Eski Eşine Kabusu Yaşatan Zanlı Yakalandı!
Düğünde koronavirüs görüldü, 2 nişan iptal edildi mask
Düğünde koronavirüs görüldü, 2 nişan iptal edildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu mask
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı mask
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

GALERİ

Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber mask
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber mask
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber mask
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber
İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın - Video Haber mask
İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın - Video Haber
Bu yarış başka! Dronelar ile yarış otomobilinin mücadelesi adeta nefesleri kesti mask
Bu yarış başka! Dronelar ile yarış otomobilinin mücadelesi adeta nefesleri kesti
Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor mask
Bir Kayıp Kız Çocuğu Vakası Daha! 11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL