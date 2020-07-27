Ankara Kahramankazan Tekkeköy Barajında sona yaklaşıldı

DSİ’den yapılan açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğuna dikkat çekilerek "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Ankara ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" denildi.

Türkiye’nin 15 Temmuz Zaferinde, Büyük kahramanlık göstererek Kahramankazan ismini alan ilçemizde Kahramankazan Tekkeköy Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Barajın tamamlanması ile 1.990 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

BÖLGE İNSANINA EK GELİR SAĞLANACAK

Genel Müdür Yıldız, “Kahramankazan Tekkeköy Barajının temelden 34.50 metre yüksekliğinde olduğunu ve 710.000 metre küp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır “ dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)