Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel piyasalarda yükselen altın rekor kırıyor. 2011 Eylül ayında 1,921 dolar olan ons altın, 9 yıl sonra bu sınırı aştı ve 1,950 dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL hareketiyle iç piyasada gram altın 425 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 700 liraya dayandı.