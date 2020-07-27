Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel piyasalarda yükselen altın rekor kırıyor. 2011 Eylül ayında 1,921 dolar olan ons altın, 9 yıl sonra bu sınırı aştı ve 1,950 dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dolar/TL hareketiyle iç piyasada gram altın 425 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 700 liraya dayandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.