27 Tem 2020 - 10:25- Ekonomi

"23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz"

Bakan Albayrak: "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun."