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27 Tem 2020 - 10:28- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 10:29

Sahte avukat iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı

Bursa’da sahte avukat, "işe alacağım" diye kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı. İş başvurusu yapmak isteyen bir bayanın şüphelenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı ikametinde kıskıvrak yakaladı. Suç dosyası oldukça kabarık olan sahte avukat, adliyeye sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan Ümit K., sahte isimle açtığı hukuk bürosunda kadın yönetici asistanı ve sekreter olarak çalıştırmak için bazı internet sitelerine eleman alımı ilanı verdi. Bu yöntemle, internet sitesine bıraktığı telefon numarasına geri dönüş yapan kadınlarla iş vaadiyle tanışıp ardından gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K., çok sayıda kadını dolandırdı.

İş verme vaadiyle kadınlarla tanışan Ümit K., kısa süre içerisinde yaklaşık 10 kadından 30 bin lira değerinde altın ve nakit para aldı. İş başvurusu yapmak isteyen bir kadın Ümit K.’nın çelişkili konuşmalarından şüphelenerek durumu polise bildirdi.

İhbarı değerlendiren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini bir saat içerisinde tespit ederek ikametinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ümit K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin, yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası olduğu, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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27 Tem 2020 - 10:28 İHA Bursa- Asayiş

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