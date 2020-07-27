Keçiören'de kurban satış alanları günlük temizlenerek dezenfekte ediliyor - Ankara

Keçiören Belediyesi, Bağlum Karşıyaka’da kurulan kurban satış alanında yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmasıyla vatandaşa ve esnafa huzurlu bir alışveriş yapma imkânı sağlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiörenli ve Ankaralı hemşehrilerimizin kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Kurban satış alanımıza koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astık. Aynı zamanda ekiplerimiz kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları günlük temizleyip dezenfekte ediyor” dedi.

ZABITA VE VETERİNER HEKİMLER GÖREV BAŞINDA

Keçiören Belediyesi tarafından yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka’da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanında 249 kurban satış çadırı bulunuyor. Vatandaşın ve esnafın büyük beğenisini kazanan kurban satış alanı günlük temizlenerek dezenfekte ediliyor. Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor.

İHTİYAÇLAR KOLAYLIKLA KARŞILANIYOR

Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin oluşturulduğunu aktaran Başkan Altınok, “Ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor” İfadelerini kullandı.

“15 SEMT PAZARINDA KESİM YAPILACAK”

Bağlum Karşıyaka’daki kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini ve kurban kesim yerleriyle ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını da kaydeden Altınok, şunları söyledi:

“Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk. Veteriner hekimler ile sağlık ekibimizin yanı sıra bir adet de ambulansımız hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibimiz hazır bulunuyor. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler, müsterih olsunlar. İlçemizdeki 15 semt pazarımızı da kurban kesimi için hazırladık. Kurban kesimlerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştireceğiz.”