27 Tem 2020 - 10:48- Asayiş

Terör örgütü PKK’yı tamamen bitirecek ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı’ Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı’ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel [(86) operasyonel tim görev alıyor.