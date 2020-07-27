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27 Tem 2020 - 10:48- Asayiş

Terör örgütü PKK’yı tamamen bitirecek ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı’ Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı’ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel [(86) operasyonel tim görev alıyor.
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Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde ’Yıldırım-3 Ağrı Dağı’ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel [(86) operasyonel tim görev alıyor.

(İHA)

27 Tem 2020 - 10:48 İHA Ankara- Asayiş

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