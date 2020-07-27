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27 Tem 2020 - 11:03- Sağlık

“Egzersiz, eklem kireçlenmesine neden olmaz, iyileştirir”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Utku Erdem Özer, egzersiz yapmanın, hafif ve orta düzeyde diz kireçlenmesi tedavisine katkı sağladığını söyledi.
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Toplumda eklem kireçlenmesi görülme sıklığı arttıkça, bu hastalığın tedavisi ile ilgili bilgi ihtiyacı da artıyor. Hastaların önemli bölümü ekrem kireçlenmesi yaşadığında, diz ağrılarının egzersizle daha da kötüleşeceğini düşünürler.

Konu ile ilgili bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Utku Erdem Özer “Diz eklemi kireçlenmesinin mekanik sebepleri vardır. Özellikle bacaklarında ileri derecede açısal bozukluklara sahip hastalarda diz kireçlenmesi sıklıkla görüyoruz. Bunun sebebi üst taraftan gelen yüklerin diz ekleminin bir tarafında toplanıp, eklemin o bölgesindeki kıkırdağın fazla aşınmasına sebep olmasıdır. Örneğin menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat olup, yırtığın dikilme şansı bulunamayıp menisküsün bir bölümü veya tamamına yakını çıkarılmışsa, diz eklemi kireçlenmesi olma ihtimali yüksektir. Diz eklemini oluşturan kemiklerin eklem içi bazı kırıkları da travma sonrası oluşan diz eklemi kireçlenmesine sebep olur. Hastalarda yürüme, merdiven çıkma ve koşarken ağrılarında artma gözlemleriz” dedi.

"KOŞMAKLA YA DA YÜRÜMEKLE DİZ KIKIRDAĞI YIPRANMAZ"

Yapılan araştırmaların, koşu sporu ve direnç egzersizleri sonrası, eklem kıkırdağı için zararlı olan kimyasalların diz eklemi içinde azaldığını gösterdiğini belirten Özer, “Aynı zamanda koşu sporunun diz eklemi kıkırdak sağlığını olumlu olarak etkilediği sonucu da çıkmıştır. Yani, eklem kıkırdağımız düzenli yüklenmeleri sevmektedir. Yine çoğu araştırma, eklem kıkırdağının yapısının egzersiz ile olumsuz olarak etkilenmediğini, diz ağrısının egzersiz ile daha iyi duruma geldiğini göstermiştir. Egzersiz ağrıyı azaltıp kuvveti artırır ve kas kaybını önler, aynı zamanda hayat kalitesini artırarak cerrahi tedaviyi geciktirebilir.” diyor ve ekliyor “Çoğu insan koşmanın, diz ekleminin kireçlenmesine ve eklem kıkırdağının yıpranıp aşınmasına neden olacağını düşünür. Sağlıklı yaşam, eğlence amacıyla koşan koşucular ve 40 yıldan uzun süredir haftada ortalama 35 kilometre profesyonel düzeyde maraton koşanlarda dahi; diz ekleminde, eklem kıkırdağı hasarı ilişkisi saptanmamıştır. Ayrıca, koşununun kas iskelet sistemi yaşlanmasının fonksiyonel yönlerini yavaşlattığı görülmüştür. Egzersiz, bozulmaya başlayan diz kıkırdağı ya da diz eklemi kireçlenmesi olan hastalar için en iyi tedavidir. Koşmakla ya da yürümekle diz kıkırdağı yıpranmaz” şeklinde konuştu.

(İHA)

27 Tem 2020 - 11:03 İHA İstanbul- Sağlık

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