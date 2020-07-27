DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Konu ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 27.07.2020 günü DKP/BÖG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilmiş 4 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.