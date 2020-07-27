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27 Tem 2020 - 11:34- Asayiş

3 terörist gözaltına alındı

MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı".
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(İHA)

27 Tem 2020 - 11:34 İHA Ankara- Asayiş

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