Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 DEAŞ’lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
27 Tem 2020 - 11:42- Asayiş
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li ve 1 DEAŞ’lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.